Пропагандист Соловйов поскаржився, що його хотіли вбити

Російський журналіст-пропагандист поскаржився. що на нього готували замах

Соловйов запевняє, що інформацію про спробу замаху на себе отримав нібито від ФСБ

Російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі.

Соловйов запевняє, що інформацію про спробу замаху на себе отримав нібито від ФСБ.

Мовляв, його вбивство готувала група «українських неонацистів» на замовлення Служби безпеки України.

Тим часом у ФСБ уже видали на-гора інформацію про те, що у затриманих і підозрюваних у замаху на російського пропагандиста нібито вилучили саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних «коктейлів Молотова», 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад 1 тис. патронів, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти.

Фейк про замах українських спецслужб на Соловйова прокоментував навіть президент держави-агресорки Володимир Путін.

« Сьогодні вранці органи ФСБ припинили діяльність терористичної групи, котра планувала напад і вбивство одного з відомих російських тележурналістів», – сказав Путін в ефірі телеканалу "Россия 1".

Нагадаємо, дещо раніше в Італії невідомі підпалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова.

Зараз двоповерхова вілла пустує, оскільки перебуває під арештом після введення санкцій проти Соловйова