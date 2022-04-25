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    Пропагандист Соловйов поскаржився, що його хотіли вбити

    Російський журналіст-пропагандист поскаржився. що на нього готували замах - Пропагандист Соловйов поскаржився, що його хотіли вбити
    Російський журналіст-пропагандист поскаржився. що на нього готували замах
    фото з выдкритих джерел

    Соловйов запевняє, що інформацію про спробу замаху на себе отримав нібито від ФСБ

    Російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі.

    Соловйов запевняє, що інформацію про спробу замаху на себе отримав нібито від ФСБ.

    Мовляв, його вбивство готувала група «українських неонацистів» на замовлення Служби безпеки України.

    Тим часом у ФСБ уже видали на-гора інформацію про те, що у затриманих і підозрюваних у замаху на російського пропагандиста нібито вилучили саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних «коктейлів Молотова», 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад 1 тис. патронів, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти.

    Фейк про замах українських спецслужб на Соловйова прокоментував навіть президент держави-агресорки Володимир Путін.

    « Сьогодні вранці органи ФСБ припинили діяльність терористичної групи, котра планувала напад і вбивство одного з відомих російських тележурналістів», – сказав Путін в ефірі телеканалу "Россия 1".

    Нагадаємо, дещо раніше в Італії невідомі підпалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова.

    Зараз двоповерхова вілла пустує, оскільки перебуває під арештом після введення санкцій проти Соловйова

    Теги: росія ФСБ пропаганда війна інформаційна війна россия дезінформація
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    Пропагандист Соловйов поскаржився, що його хотіли вбити