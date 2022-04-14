Росія запустила новий фейк про пацієнтів психлікарні, на яких Україна ставила досліди

Росія розродилася новим фейком про психлікарню, в якій на пацієнтах тестували біологічну зброю

Мовляв, на пацієнтах випробовували новітню біологічну зброю під кураторством фахівців США

Міністерство оборони РФ стверджує, що на Харківщині медики випробовували біологічну зброю на пацієнтах психлікарні. Черговий фейк пропагандистів опублікували вже кілька російських ЗМІ.

Росія запевняє, що з 2019 по 2021 американські вчені з лабораторії в Мерефі випробовували небезпечні біологічні препарати на пацієнтах, які лікувалися у Харківський обласній клінічній психіатричній лікарні №3.

«Осіб, які мають розлади психіки, відбирали для дослідів з урахуванням їхнього віку, національності та імунного статусу. До бази даних стаціонару інформація не вносилася, персонал медичної установи давав підписку про нерозголошення», – стверджують у Міноборони держави-агресорки.

Зазначимо, що на цьому російські пропагандисти не заспокоїлися. Вони намагаються переконати суспільство, що «лабораторія» працює й досі. Мовляв, обладнання та препарати з початком війни просто вивезли у західні регіони України.

Нагадаємо, Росія цілеспрямовано просуває наратив, що США проводять експерименти в Україні, націлені на створення біологічної зброї.

Хмизу в багаття підкинув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. На пресконференції в Туреччині 10 березня він заявив: «Пентагон створив кілька десятків військово-біологічних лабораторій на українській території в рамках своєї програми по всьому світу, порушуючи відповідну конвенцію про заборону біологічно-токсичної зброї».