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    Події в Україні

    Російські пропагандисти запустили черговий фейк про Зеленського (фото)

    Російські пропагандисти намагаються перетворити Зеленського на наркомана - Російські пропагандисти запустили черговий фейк про Зеленського (фото)
    Російські пропагандисти намагаються перетворити Зеленського на наркомана
    фото: скріншот із відео

    Ворожі технологи вдалися до банального і грубого монтажу

    Російські пропагандисти запустили черговий фейк про президента України Володимира Зеленського. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Ворожі технологи вдалися до банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані по столу наркотики.

    Центр стратегічних комунікацій також показав скріншот із оригінального відео.

    Та додав скрін зі змонтованого росіянами.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 6 березня поговорив з винахідником і одним із найбагатших людей на планеті Ілоном Маском про отримання Україною нової партії Starlink та можливі космічні проєкти.

    Раніше Зеленський прокоментував фейкову заяву нібито від його імені про капітуляцію у війні з Росією та запевнив, що українці не складуть зброю до перемоги.

    Теги: росія окупанти війна партії українці наркотики Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia Starlink
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    Російські пропагандисти запустили черговий фейк про Зеленського (фото)