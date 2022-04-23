Російські пропагандисти запустили черговий фейк про Зеленського (фото)

Ворожі технологи вдалися до банального і грубого монтажу

Російські пропагандисти запустили черговий фейк про президента України Володимира Зеленського. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ворожі технологи вдалися до банального і грубого монтажу. На відео, де український президент спілкується з Ілоном Маском, додали дещо дуже схоже на розсипані по столу наркотики.

Центр стратегічних комунікацій також показав скріншот із оригінального відео.

Та додав скрін зі змонтованого росіянами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 6 березня поговорив з винахідником і одним із найбагатших людей на планеті Ілоном Маском про отримання Україною нової партії Starlink та можливі космічні проєкти.

Раніше Зеленський прокоментував фейкову заяву нібито від його імені про капітуляцію у війні з Росією та запевнив, що українці не складуть зброю до перемоги.