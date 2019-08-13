Пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу



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П’ятдесятирічний пілот отримав не лише звання чемпіона світу, а й здобув перемогу у трьох Європейських чемпіонатах і виборов золоту медаль на Міжнародних іграх з неолімпійських дисциплін

Ференц Тот виграв п'ять із шести змагань, що проходили в Румунії

Пілот Wizz Air Ференц Тот шостий рік поспіль став переможцем Чемпіонаті світу з вищого пілотажу на планерах, організованого Міжнародною федерацією авіаційного спорту (FAI) у м. Дева, Румунія.

Ференц Тот виграв п'ять із шести змагань. Крім цього, п’ятдесятирічний пілот отримав не лише звання чемпіона світу, а й здобув перемогу у трьох Європейських чемпіонатах і виборов золоту медаль на Міжнародних іграх з неолімпійських дисциплін.

Загалом найбільшу лоукост авіакомпанію Центральної та Східної Європи у цьому Чемпіонаті світу представляли три пілоти. Станіслав Макула з бази Wizz Air у Гданську посів 7-ме місце в категорії «Unlimited». Його земляк Славомир Цихонь посів 12-те місце в категорії «Advanced». Макула був також учасником польського тріо, яке завоювало срібну медаль у командних змаганнях.

Менеджер з корпоративних комунікацій авіакомпанії Wizz Air Андраш Радо повідомив, що їх пілотна академія наразі приймає заявки від усіх, хто мріє керувати одними з найсучасніших літаків в Європі. «Ми сподіваємось, що одного разу хтось із новобранців зможе повторити фантастичні досягнення Ференца Тота», - сказав Радо.

Wizz Air пропонує рейси у 44 країни світу. Флот авіакомпанії складається зі 117 літаків Airbus A320 та A321.