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    У Росії чекають українських боксерів на чемпіонаті світу

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    Чемпіон світу Олександр Хижняк - У Росії чекають українських боксерів на чемпіонаті світу
    Чемпіон світу Олександр Хижняк
    Обозреватель

    Федерація боксу України не відправляє офіційну делегацію до Єкатєрінбурга

    Федерація боксу України не відправлятиме офіційну делегацію до російського Єкатєрінбурга на чемпіонат світу.

    Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив прес-аташе федерації Олександр Подаваленко. У той же час він зазначив, що спортсмени можуть поїхати на змагання до країни-агресора за власним бажанням та свій рахунок.

    «Члени національної збірної, учасники Європейських ігор та чемпіонату Європи в Харкові, перші-другі номера команди – точно в Росії не виступатимуть», - зазначив Подаваленко.

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    Натомість у Росії стверджують, що очікують українських боксерів. Про підтвердження участі з українського боку в усіх вагових категоріях заявиви генеральний секретар російської боксерської федерації Умар Крємльов.

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