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Після авіакатастрофи в російському Єйську введено режим надзвичайної ситуації

Юрій Лящук
glavcom.ua
Після авіакатастрофи в російському Єйську введено режим надзвичайної ситуації
Літак упав на багатоповерхівку в Єйську
фото з відкритих джерел

Після авіакатастрофи Су-34 в російському Єйську запровадили режим надзвичайного стану

На місці аварії військового літака Су-34 в Єйську введено режим надзвичайної ситуації (НС). Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

«В Єйську ввели режим НС», – написав Веніамін Кондратьєв у своєму Телеграм-каналі. Це сталося після аварії військового літака.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

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Теги: росія авіакатастрофа

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