Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Замість того, щоб відвернути бомбардувальник від житлових будинків, російський льотчик вирішив врятувати тільки своє життя

У російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на дев'ятиповерховий житловий будинок впав військовий літак. Журналіст Юрій Бутусов відреагував на цю подію і написав: це символічне фото, яке показує моральні якості російських військових льотчиків.

Бомбардувальник Су-34 з повним заправським паливом і снарядами вилетів з аеродрому Єйськ у Краснодарському краї, ймовірно, для завдання удару по Україні. Однак після зльоту у літака виникла несправність, коли літак летів над житловим масивом Єйська.

«Замість того, щоб відвернути бомбардувальник у бік від житлових будинків, російський льотчик вирішив врятувати тільки своє життя і катапультувався, не спробувавши відвернути, і спрямував свій літак прямо на багатоквартирний будинок. Будинок палає, рвуться боєприпаси, загинуло щонайменше 10 людей, доступу до всіх палаючих квартир досі немає. А пілот спокійно приземлився на парашуті, добре помітному на фото. Врятував свою шкуру, а що там з іншими – не має значення», – написав журналіст.

Російський пілот показав Єйську, що творять росіяни в Україні – скидають некеровані бомби житловими будинками, вбивають без розбору.

«Льотчик-вбивця, якому не шкода ні своїх, ні чужих, який живе і літає заради зарплати найманця», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, одразу після цього на місці займання місцеві мешканці чули вибухи. Ймовірно, здетонував боєкомплект.