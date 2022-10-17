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У Росії військовий літак упав на житловий будинок (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії військовий літак упав на житловий будинок (відео)
За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів при зльоті
фото: соцмережі

На місці займання було чути вибухи

У російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що на дев'ятиповерховий будинок впав військовий літак.

Одразу після цього на місці займання місцеві мешканці чули вибухи. Ймовірно, здетонував боєкомплект.

 

За попередньою інформацією, літак був із повним боєкомплектом. На місці аварії сталася серія вибухів.

Згодом міністерство оборони РФ заявило, що при наборі висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав катастрофи літак Су-34. «Літак впав у межах міста Єйськ. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів при зльоті. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося спалах палива літака», – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, у Бєлгороді (Росія) ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося, що у Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-24, який нібито призначався для навчальних польотів.

Теги: будинок відео літак росія

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