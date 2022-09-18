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Після дворічної паузи у Німеччині знову відкрився Октоберфест

Альона Боженко
glavcom.ua
Після дворічної паузи у Німеччині знову відкрився Октоберфест
У Німеччині знову відкрився Октоберфест
фото: REUTERS

За свою 200-річну історію найбільший фестиваль у світі скасовували 26 разів

У німецькому Мюнхені 17 вересня відбулося відкриття фестивалю пива Октоберфест. Відвідати захід можна знову вперше після 2-річної перерви через пандемію Covid-19. Про це повідомляє AFP.

Першу бочку алкогольного напою на відкритті розкоркував мер міста Дідьє Рейтер. Опісля він передав келих пива прем’єру Баварії Маркусу Зьодеру.

Водночас, в останній передфестивальний день представники федерації пивоварів Німеччини скаржилися уряду на свої економічні проблеми через побічні наслідки війни РФ проти України, зокрема, високі ціни на енергоносії та порушення традиційних ланцюжків постачання. За їхніми словами, без підтримки сотні підприємств сфери змушені будуть закритися. 

Зазначимо, що за свою 200-річну історію найбільший фестиваль у світі скасовували 26 разів: через Першу та Другу світові війни, а також двічі через спалахи холери.

Востаннє фестиваль проходив у 2019 році, тоді 6,3 мільйона гостей випили понад 7,3 мільйона літрів німецького пива. Цьогорічний фестиваль триватиме до 3 жовтня без обмежень і без масок.

Октоберфестнайбільший пивний фестиваль у світі. Проходить в Мюнхені щороку (з 1810 року) наприкінці вересня – на початку жовтня і триває два тижні. Свято пива «Октоберфест» являє собою традиційний парад мюнхенських і баварських броварень, а також двохтижневий бенкет-гулянку в спеціально влаштованих на традиційному місці майданчику «Луг Терези» великих шатрах-пивних павільйонах. 

Відвідувачів також розважають музикою, співами, народними баварськими танцями, розіграшами та іншими веселощами. Закінчення святкування в октоберфестівському шатрі знаменується загальними співами баварських пісень і танцями. Паралельно з бенкетами в шатрах вирує ярмарок на Терезієнвізе, працюють атракціони.

Теги: Німеччина фестиваль свято

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