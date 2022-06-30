У Чехії виник скандал через російський фільм на кінофестивалі

Український посол наголошує, що після всіх російських звірств в Україні пропонувати українським митцям спільну програму з російськими митцями – негуманно

У Чехії виникли суперечки через фільм країни агресора, який включили до програми 56-ого міжнародного кінофестивалю, що стартує 1 липня у Карлових Варах. Йдеться про російський фільм «Капитан Волкогонов бежал» (2021 року). Про це повідомляють чеські ЗМІ.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс наголосив, що у час агресії Росії проти України, загибелі тисяч українських бійців, які героїчно стримують атаки російського війська, пропагувати російський фільм на одному з найвідоміших в Європі кінофестивалів, є прикладом пропаганди Росії.

На думку дипломата, фільм, який розповідає про складну долю російського капітана Волкогонова, «є прикладом добре відомого трюку офіційної російської пропаганди, яка часом дозволить, до того ж фінансово підтримає створення немовбито незалежного фільму, який згодом вишле до світу, щоб поширював думку про велику російську культуру».

У відкритому листі до організаторів фестивалю Євген Перебийніс наголосив, що не бачить вагомих аргументів, чому фільм «Капитан Волкогонов бежал» був внесений до програми фестивалю.

«Після всіх російських звірств в Україні пропонувати українським митцям спільну програму з російськими митцями – негуманно. Після російських погрожувань Європі пропонувати офіційному російському «мистецтву» простір для пропаганди є самогубним», – наголосив Перебийніс у своєму відкритому листі до президента Карловарського фестивалю Їржі Бартошки.

На думку українського посла, немає аргументів, «щоб фільм був внесений до програми цьогорічного фестивалю в час, коли більшість світових культурних і спортивних акцій бойкотує російських представників».

Реакція українського дипломата на російський фільм у програмі цьогорічного фестивалю у Карлових Варах звернула на себе увагу його організаторів, які, зі свого боку, вважають, що фільм є критикою російського режиму. До того ж Чехія належить до країн, які активно підтримують Україну в боротьбі з російською агресією, зазначає у відкритому листі президент кінофестивалю Їржі Бартошка.

Стрічка «Капитан Волкогонов бежал» розповідає про трагічні події в СРСР 1938 року. На думку президента Карловарського фестивалю, у фільмі можна знайти паралелі з сучасністю. Він переконаний, що фільм «точно розкриває, як маніпуляційні дії деспотичного лідера можуть вплинути на мислення більшості суспільства, заради ідеології спеціально створювати недругів режиму», а це, вважає Їржі Бартошка, «в кінцевому результаті веде до загальнонародної трагедії».

«У цьому сенсі ми бачимо фільм «Капитан Волкогонов бежал» непрямою, хоча й дуже відчутною критикою нинішнього чинного російського режиму», – вказав він.

Назагал президент Карловарського кінофестивалю заявив, що ставиться з розумінням до аргументів українського посла, однак на його думку, внесенням фільму до програми «ми можемо збудити громадську дискусію, котра вийде за межі головної теми стрічки до актуальних подій».

У програмі фестивалю – понад 130 стрічок із понад 40 країн світу. Зокрема, у програмі є українська стрічка «Бачення метелика» режисера Максима Наконечного, яка вперше була показана на фестивалі у Каннах.

56-ий міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах стартує 1 липня і завершить свою роботу 9 липня. Того дня буде оголошений фільм-переможець, який здобуде головний приз фестивалю – «Кришталевий глобус».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині. Ця стрічка розповідає про письменників з харківського будинку «Слово», яких радянська влада намагалась змусити працювати на благо системи.

Також повідомлялося, що в Україні розпочалися зйомки воєнної драми з елементами фантастики «День, коли я зустрів Спайдермена». Це перші зйомки повнометражного фільму на території України з початку повномасштабної російської агресії. Стрічка розповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі.

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