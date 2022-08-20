Фестиваль української культури в Кишиневі: як варять борщ у Молдові?

Борщ готували дві команди, у кожної – секретні інгредієнти

У Кишиневі 20 серпня триває фестиваль української культури, під час якого готували борщ – страву, визнану культурною спадщиною ЮНЕСКО, передає кореспондент «Главкома».

Варили борщ дві команди – представники спільноти українців, що весь час проживають в Молдові та українці, які знайшли прихисток в республіці після початку повномасштабного вторгнення.

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«Ми з Іванчі (українське село в Молдові – ред.), наш борщ відрізняється тим, що ми кладемо в нього чорнослив. А ще – в нас особливі пампушки. Вони спеціально переплетені, як калач. Такі пампушки роблять тільки в Іванчі», – розповіла Юлія з Молдови.

В іншій команді борщ готували українці з Одеси та Миколаєва. Пані Світлана розповіла, що секретним інгредієнтом їхнього рецепта є сало з одеської Бесарабки.

Нагадаємо, українці в Молдові відкрили вже другий ресторан з початку повномасштабного вторгнення та міграційної кризи, з якою зіштовхнулася Молдова через дії Росії в Україні.