Південна Корея планує до 2024 року почати впровадження військових роботів



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Військове агентство має намір включити роботів, створених за образом і подобою живих істот, в свої системи озброєнь майбутнього

Біороботи змінять правила гри в майбутніх війнах, а пов’язані з ними технології внесуть великі зміни в сферу оборонної промисловості - представник агентства із закупівлі озброєнь

Південна Корея має намір до 2024 року почати впровадження військових роботів, що імітують тварин, змій, комах. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на доповідь Агентства з програм закупівель озброєнь.

Зазначається, що у документі містяться проекти розвитку ключових оборонних технологій. Агентство має намір включити роботів, створених за образом і подобою живих істот, в свої системи озброєнь майбутнього. Якщо плани будуть здійснені, то впровадження роботів, створених за образом людини, плазунів, комах і морських мешканців почнеться вже в 2024 році.

«Біороботи змінять правила гри в майбутніх війнах, а пов’язані з ними технології, як очікується, внесуть великі зміни в сферу оборонної промисловості», наводить Yonhap слова представника агентства із закупівлі озброєнь.

Як очікується, такі роботи можуть бути використані і в пошуково-рятувальних операціях, і в розвідувальних цілях.

Нагадаємо, на початку цього місяця Сеул повідомив про ракетні запуски КНДР в напрямку Японського моря.