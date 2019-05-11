Facebook подав в суд на південнокорейську аналітичну компанію



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Facebook призупинив роботу програми та облікові записи, пов'язані з Rankwave, і попросив суд наказати агентству дотримуватися правил соцмережі

Facebook подав в суд на південнокорейську компанію з аналізу даних Rankwave, тому що агентство не підтвердило дотримання правил соціальної мережі. Про це повідомляє AFP.

«Facebook подав в суд на південнокорейську компанію з аналізу даних Rankwave, щоб упевнитися, що вона не порушує правила соціальної мережі», - йдеться в повідомленні.

За словами директора по платформам і судовим процесам Джесіки Ромеро, проти Rankwave був поданий позов до суду штату Каліфорнія в Силіконовій долині.

«Facebook вивчав методи обробки даних Rankwave, що відносяться до реклами і маркетингу, і південнокорейська компанія не взаємодіяла із зусиллями для підтвердження дотримання правил для всіх розробників, які синхронізуються з платформою», - сказала Ромеро.

Facebook призупинив роботу програми та облікові записи, пов'язані з Rankwave, і попросив суд наказати агентству дотримуватися правил соцмережі.

«Подаючи позов, ми відправляємо розробникам меседж про те, що Facebook серйозно ставиться до забезпечення дотримання нашої політики, включаючи вимогу, щоб розробники співпрацювали з нами під час розслідування», - підкреслила Ромеро.

Джерело: Укрінформ