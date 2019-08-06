Північна Корея завдяки кібератакам вкрала $2 млрд на ядерні ракети - ООН



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Американський аналітичний центр дослідив супутникові знімки Північної Кореї і виявив військових, які відбудовували ракетний майданчик

Пхеньян використовував кіберпростір і для відмивання викрадених коштів - аналітики

Північна Корея викрала близько двох мільярдів доларів за допомогою масштабних кібератак на банки та біржі криптовалют. Про це йдеться в доповіді ООН, пише НВ.

Припускають, що ці гроші влада КНДР залучить в розробку програм зброї масового знищення.

У доповіді ООН наголошується, що КНДР «продовжувала розвивати свої ядерні та ракетні програми, хоча й не проводила ядерних випробувань або запусків міжконтинентальних балістичних ракет».

Крім того, Пхеньян використовував кіберпростір для відмивання викрадених коштів. У документі також йдеться, що чимало хакерів діяли за вказівками Генерального бюро розвідки.

«Кібердіячі Північної Кореї збирають кошти на північнокорейські програми зброї масового ураження. За приблизними оцінками, загальний дохід на сьогодні сягає близько двох мільярдів доларів», - йдеться в доповіді.

Це інформація від американського аналітичного центру. Там дослідили супутникові знімки Північної Кореї і виявили військових, які відбудовували споруду. І це попри те, що КНДР зобов'язалась демонтувати ракетний майданчик в межах домовленостей зі США.

Нагадаємо, Північна Корея почала поступово відновлювати ракетний полігон. Зокрема, 31 липня країна випустила дві балістичні ракети, заявивши, що протестувала нову систему запуску.

Зазначимо, що резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї запускати балістичні ракети будь-якого типу.