Розрив ракетного договору: Путін допустив нестримну гонку озброєнь



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Президент РФ Володимир Путін

Путін заявив, що відповідальність за збільшення ризиків для миру у світі «повністю лежить на американській стороні»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що дії США з ліквідації договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності призведуть до нічим не стримуваної гонки озброєння.

Про це повідомляє пресслужба глави Кремля.

«На нашу думку, дії США, які призвели до ліквідації Договору про ракети середньої і малої дальності, неминуче призведуть до девальвації, розхитають всю конструкцію глобальної безпеки, включаючи Договір про стратегічні наступальні озброєння та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Такий сценарій означає відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння», - попередив Путін.

На думку російського лідера, привід для виходу США з договору є надуманим.

Крім того, Путін заявив, що відповідальність за збільшення ризиків для миру у світі «повністю лежить на американській стороні».

«Замість вдумливого обговорення проблем міжнародної безпеки США просто перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на зниження ймовірності масштабного військового конфлікту, в тому числі із застосуванням ядерної зброї», - наголосив він.

Нагадаємо, 2 серпня США офіційно оголосили про вихід країни з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.

Пентагон вже анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

Напередодні Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду.