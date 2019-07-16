«Північний потік» зупинили на ремонт



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У РФ заявляють, що графік робіт з технічного обслуговування трубопроводу був заздалегідь узгоджений з партнерами Nord Stream AG

Очікується зростання поставок газу через Україну, можливе скорочення закачування газу в підземні сховища і відбір газу з ПСГ

Обидві нитки морського газопроводу «Північний потік» зупинили на два тижні для проведення планового технічного обслуговування. Про це свідчать дані газотранспортних компаній OPAL Gastransport і NEL Gastransport, повідомляють росЗМІ.

У РФ заявляють, що графік робіт з технічного обслуговування трубопроводу був заздалегідь узгоджений з партнерами Nord Stream AG.

Як зазначається, у момент зупинки одних газопроводів зростає обсяг прокачування по інших маршрутах (очікується зростання поставок через Україну), можливе скорочення закачування газу в підземні сховища і відбір газу з ПСГ.

Нагадаємо, в Конгресі Сполучених Штатів Америки погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу «Північний потік-2».

Раніше Газпром заявив, що «Північний потік-2» готовий наполовину. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу.

Зазначимо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що зареєстрований у Сенаті США законопроект проти «Північного потоку-2» містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу. За його словами, на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу ввести санкції. Він також підкреслив, що дані санкції не націлені на збитки компаніям з Євросоюзу.