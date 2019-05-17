Які військовий загрози несе реалізація проекту «Північний потік-2» (відео)



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«Північний потік-2» несе в собі додаткову військову загрозу для всього регіону

В Європі газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» оцінюються лише з системи координат бізнесу

Проте, ці газопроводи також мають військовий вимір, який підпадає під технологію полігібресії путінської Росії – мультифронтальної та багатовимірної гібридної агресії Кремля, яка ведеться проти України та Заходу військовими та невійськовими засобами.

Російська атака на українську корабельну-катерну групу 25 листопада 2018 року у Чорному морі поблизу незаконно збудованого російського мосту через Керченську протоку продемонструвала, що Росія використовує збудовану інфраструктуру для розширення військової присутності під приводом необхідності її захисту.

Спорудження мосту через Керченську протоку стало приводом розширення переліку завдань, що покладалися Кремлем не лише на Чорноморський флот, а й на Повітряно-космічні сили РФ, Національну гвардію, ФСБ та інші підрозділи спецслужб Російської Федерації. Подібна схема може використовуватися у коридорах російських «потоків» в Балтійському та Чорному морі. Це означає додаткову мілітаризацію цих регіонів під приводом необхідності захисту.

Джерело: geostrategy.org.ua