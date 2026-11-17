Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кримський міст відновлять після повторної атаки. За його словами, російська влада має розробити конкретний план ремонтних робіт, визначити їхню послідовність та терміни виконання. Водночас у Кремлі запевнили, що після відбудови переправа стане навіть кращою, ніж була раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Пєскова.

Відповідаючи на запитання журналістів, представник Кремля підтвердив, що Путіну вже доповіли про атаку на Кримський міст.

За словами Пєскова, російська сторона планує визначити конкретні заходи для відновлення переправи, а також встановити черговість і часові межі проведення відповідних робіт.

При цьому речник російського диктатора висловив упевненість, що пошкоджений міст вдасться відновити. «Тут, власне, немає жодних сумнівів, що міст буде відновлено. І він буде ще кращим, ніж раніше», – заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля не уточнив, коли саме розпочнуться відновлювальні роботи та скільки часу вони триватимуть. Також у його заяві не було конкретних відомостей про масштаби пошкоджень переправи після повторної атаки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Кримського мосту. За словами глави держави, операція тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Її розробку та координацію здійснювала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Під час фінального удару українські військові застосували безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго».