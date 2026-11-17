Українські військові обрали для ударів по Кримському мосту одну з найбільш вразливих ділянок переправи – аркові прольоти над судноплавним каналом. Саме ці конструкції мають особливе значення для стійкості відповідних ділянок мосту, а їхнє серйозне пошкодження може призвести до обвалення. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», військовий моряк у відставці.

За словами Лакійчука, Кримський міст складається з двох окремих транспортних споруд – автомобільної та залізничної. Вони простягаються від Таманського півострова до Керчі через острів Тузла.

Конструкція переправи відрізняється залежно від ділянки. На мілководді міст спирається на систему звичайних опор і прольотів, тоді як над судноплавним каналом розташовані великі аркові конструкції, що забезпечують прохід морських суден.

«Кримський міст – це ж не одна конструкція. Це дві мостові переправи від Тамані до Керчі через острів Тузла. Там, де мілина, там нічого не ходить. А там, де судноплавний канал, розташовані аркові прольоти», – пояснив експерт.

Лакійчук наголосив, що аркові конструкції є особливо важливими елементами переправи. На відміну від звичайних прольотів, вони мають значні розміри та складну систему розподілу навантажень. Саме тому, за оцінкою військового моряка у відставці, українські військові зосередили увагу на цих ділянках мосту.

«Українські дронщики цілили саме по аркових прольотах як по найбільш вразливому елементу», – зазначив Лакійчук.

За словами експерта, серйозні пошкодження аркового прольоту можуть порушити роботу несучої конструкції та спричинити її подальшу деформацію.

Він припускає, що після попередніх ударів автомобільна арка могла втратити стійкість настільки, що ризик її обвалення залишався б навіть без повторної атаки. «Не знаю, якби навіть не добивали цієї ночі, то після тих порушень, власне кажучи, фізика – арковий проліт мав рухнути», – пояснив Лакійчук.

Таким чином, за оцінкою співрозмовника «Главкома», головна небезпека для аркового прольоту полягає не лише в безпосередньому пошкодженні окремих металевих елементів, а й у можливій втраті стійкості всієї несучої системи.

Водночас визначити фактичний стан конструкції та ймовірність її подальшого обвалення можна лише за результатами інженерного обстеження. Незалежного підтвердження повного руйнування автомобільної арки наразі немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ймовірну деформацію арки Кримського мосту після атаки. У мережі поширили фотографії, на яких, за твердженнями моніторингових каналів, помітна зміна положення автомобільної конструкції.

Також «Главком» писав про супутникові знімки ймовірних пошкоджень Кримського мосту. За оцінками джерел, на переправі могли постраждати кілька ділянок автомобільного полотна та аркова конструкція.

Крім того, «Главком» повідомляв про пояснення Головного управління розвідки щодо складності знищення Кримського мосту. У розвідці наголошували на особливостях захисту переправи та необхідності враховувати її інженерну конструкцію.