Покійний Нємцов виграв суд у покійного Лужкова



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Компенсацію в розмірі 12 994 євро і 7800 євро за моральну шкоду. присудили доньці Нємцова Жанні

Опозиціонер Нємцов судився з колишнім мером Москви Лужковим за оприлюднення у 2009 році доповіді про 17-річне правління мера Москви і корупцію у місті «Лужков: підсумки»

Покійний опозиціонер Борис Нємцов виграв суд у колишнього мера Москви, покійного Юрія Лужкова. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що компенсацію в розмірі 12 994 євро і 7800 євро за моральну шкоду присудили доньці опозиційного російського політика Жанні Нємцовій.

Згідно з матеріалами справи, в 2009 році Нємцов і політик Володимир Мілов опублікували доповідь про 17-річне правління мера Москви і корупцію у місті «Лужков: підсумки».

Тоді Лужков заявив, що судитиметься за наклеп.

За рішенням Замоскворецкого суду з Нємцова і ВД «Коммерсант», що опублікував слова політика про те, що Лужков - злодій і корупціонер, стягнули по 500 тисяч рублів на користь колишнього мера, рішення підтвердив Мосміськсуд.

Влітку 2010 року Нємцов оскаржив вирок в Страсбурзі.

У рішенні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) говориться, що сума, присуджена Лужкову, непереслідувала нагальною соціальної потреби і не була необхідна в демократичному суспільстві. Крім того, суд визнав, що це впливає на свободу оприлюднення своїх поглядів.

Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту. У січні 2016 року в Слідчому комітеті Росії повідомили про розкриття справи. Виконавцем вбивства, за матеріалами розслідування, був чеченець Заур Дадаєв, його засудили до 20 років позбавлення волі. Замовник вбивства так і не був встановлений.

Юрій Лужков помер 10 грудня 2019 року у віці 83 років в лікарні в Мюнхені незабаром після термінової операції на серці. Він став мером Москви в 1992 році. У 2010-му рішенням тодішнього президента Дмитра Медведєва Лужков був звільнений з поста «в зв'язку з втратою довіри». У вересні 2016 року президент Володимир Путін нагородив його орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня.