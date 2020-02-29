Тисячі людей вийшли на марш пам'яті Бориса Нємцова у Москві



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За заявленим маршрутом маршу з самого ранку стоять автозаки

У Москві тисячі людей вийшли на марш пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, приурочений до п'ятих роковин його вбивства. Про це повідомляє «Нова газета».

Близько 13 години (за московським часом) учасники почали збиратися на Страсному бульварі, щоб всі охочі встигли пройти через рамки до 14 години.

«Це буде політичний марш, основна мета якого — вимога змінюваності влади в Росії і виступ проти узурпації. Зрештою, саме цього і домагався Борис Нємцов, за це він віддав своє життя» — йдеться у запрошенні на подію в Фейсбуці.

Як повідомляє кореспондент «Нової газети», у ході бере участь близько десяти тисяч людей. Марш узгоджений, заявлена чисельність учасників — 30 тисяч. Учасники пройдуть від Страсного бульвару по внутрішній стороні бульварного кільця, потім по проспекту Академіка Сахарова майже до перетину з Садовим кільцем.

За заявленим маршрутом вже вранці стояли автозаки.

Учасники прийшли з політичними гаслами: «Ні політичним вбивствам», «Свободу політв'язням», «Борись за конституцію».

Цей марш також багато в чому присвячений вимогам припинити «московську справу», справу «Мережі» (організація визнана в Росії терористичною і заборонена) і звільнити політичних ув'язнених.

Нагадаємо, 15 листопада 2018 року депутати Київради підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.