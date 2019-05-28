Поліція затримала чотирьох підозрюваних в організації вибуху в Ліоні



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Місце вибуху в Ліоні, 24 травня 2019 року

Серед затриманих - ймовірний виконавець, 24-річний студент-алжирець

Французька поліція затримала чотирьох підозрюваних в організації вибуху в Ліоні. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що серед затриманих - ймовірний виконавець, 24-річний студент-алжирець. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Підозрюваного затримали у понеділок вранці на зупинці громадського транспорту. Опору він не чинив.

Також серед затриманих - його батьки і 17-річний родич. Також поліція допитує сестру підозрюваного, однак без запобіжного заходу.

Розслідуванням вибуху займається підрозділ прокуратури. Експерти відзначають, що в Ліоні використовувався той же тип вибухівки, що і в паризьких і брюссельських терактах.

Як відомо, 24 травня у центрі Ліона у Франції стався вибух саморобної бомби. Постраждали 13 осіб, з яких 11 було госпіталізовано.

Саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня на пішохідній вулиці близько 18-ї години. Перехожі бачили велосипедиста, який залишив посилку, в якій і знаходився вибуховий пристрій, біля пекарні на вулиці Віктора Гюго.

Вибуховий пристрій був начинений дрібними гвинтами довжиною 1 см і кульками діаметром 2 мм. За словами медиків, постраждалі отримали незначні пошкодження нижніх кінцівок.

До слова, 27 травня у провінції Лорум на півночі Буркіна-Фасо бойовик скоїв напад на католицький собор, в результаті загинули три людини.