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    У Франції затримали підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні

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    Саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня на пішохідній вулиці близько 18-ї години - У Франції затримали підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні
    Саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня на пішохідній вулиці близько 18-ї години

    Внаслідок вибуху в Ліоні постраждали 13 людей

    У Франції поліція затримала підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні, який стався 24 травня.

    Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

    За його словами, підозрюваного у вибуху заарештували вранці в понеділок, 27 травня. Міністр висловив подяку правоохоронцям.

    Як відомо, 24 травня у центрі Ліона у Франції стався вибух саморобної бомби. Постраждали 13 осіб, з яких 11 було госпіталізовано.

    Саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня на пішохідній вулиці близько 18-ї години. Перехожі бачили велосипедиста, який залишив посилку, в якій і знаходився вибуховий пристрій, біля пекарні на вулиці Віктора Гюго.

    Вибуховий пристрій був начинений дрібними гвинтами довжиною 1 см і кульками діаметром 2 мм. За словами медиків, постраждалі отримали незначні пошкодження нижніх кінцівок.

    До слова, 27 травня у провінції Лорум на півночі Буркіна-Фасо бойовик скоїв напад на католицький собор, в результаті загинули три людини.

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