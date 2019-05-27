У Франції затримали підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні



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Саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня на пішохідній вулиці близько 18-ї години

Внаслідок вибуху в Ліоні постраждали 13 людей

У Франції поліція затримала підозрюваного в причетності до вибуху в Ліоні, який стався 24 травня.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

За його словами, підозрюваного у вибуху заарештували вранці в понеділок, 27 травня. Міністр висловив подяку правоохоронцям.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 мая 2019 г.

Як відомо, 24 травня у центрі Ліона у Франції стався вибух саморобної бомби. Постраждали 13 осіб, з яких 11 було госпіталізовано.

Саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня на пішохідній вулиці близько 18-ї години. Перехожі бачили велосипедиста, який залишив посилку, в якій і знаходився вибуховий пристрій, біля пекарні на вулиці Віктора Гюго.

Вибуховий пристрій був начинений дрібними гвинтами довжиною 1 см і кульками діаметром 2 мм. За словами медиків, постраждалі отримали незначні пошкодження нижніх кінцівок.

До слова, 27 травня у провінції Лорум на півночі Буркіна-Фасо бойовик скоїв напад на католицький собор, в результаті загинули три людини.