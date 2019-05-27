В Буркіна-Фасо стався напад на католицький собор, є загиблі
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Розсилка
Бойовик увірвався в собор у місті Титан провінції Лорум і відкрив вогонь
У провінції Лорум на півночі Буркіна-Фасо бойовик скоїв напад на католицький собор, в результаті загинули три людини.
Про це повідомляє видання Сіньхуа із посиланням на інформацію співробітника сил безпеки країни.
Невідомий бойовик у понеділок, 27 травня, увірвався в католицький собор в місті Титан провінції Лорум і відкрив вогонь по натовпу людей. В результаті щонайменше три людини загинули.
Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, 29 квітня внаслідок нападу бойовиків на церкву в невеликому містечку Сільгаджі в Буркіна-Фасо загинули 6 людей.
12 травня в Буркіна-Фасо озброєні люди напали на католицьку церкву, шестеро людей загинули.
Як відомо, 24 травня у центрі Ліона у Франції стався вибух саморобної бомби. Постраждали 13 осіб, з яких 11 було госпіталізовано.
Джерело: ТСН