В Буркіна-Фасо стався напад на католицький собор, є загиблі



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Бойовик увірвався в собор у місті Титан провінції Лорум і відкрив вогонь

У провінції Лорум на півночі Буркіна-Фасо бойовик скоїв напад на католицький собор, в результаті загинули три людини.

Про це повідомляє видання Сіньхуа із посиланням на інформацію співробітника сил безпеки країни.

Невідомий бойовик у понеділок, 27 травня, увірвався в католицький собор в місті Титан провінції Лорум і відкрив вогонь по натовпу людей. В результаті щонайменше три людини загинули.

Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 29 квітня внаслідок нападу бойовиків на церкву в невеликому містечку Сільгаджі в Буркіна-Фасо загинули 6 людей.

12 травня в Буркіна-Фасо озброєні люди напали на католицьку церкву, шестеро людей загинули.

Як відомо, 24 травня у центрі Ліона у Франції стався вибух саморобної бомби. Постраждали 13 осіб, з яких 11 було госпіталізовано.

Джерело: ТСН