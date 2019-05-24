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    У центрі Ліона стався теракт, є постраждалі

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    <span>Саморобний вибуховий пристрій вибухнув у годину пік на пішохідній вулиці в Ліоні</span> - У центрі Ліона стався теракт, є постраждалі
    Саморобний вибуховий пристрій вибухнув у годину пік на пішохідній вулиці в Ліоні

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що напад у Ліоні – це теракт

    В результаті вибуху у центрі Ліона у Франції поранені щонайменше восьмеро людей.

    Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані влади.

    Зазначається, що саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня у годину пік на пішохідній вулиці близько 18-ї години за місцевим часом.

    Неподалік місця вибуху розташовані школи і коледжі – серед поранених є одна дитина.

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що напад у Ліоні – це теракт.

    Центр міста перекрито, дітей не випускають зі шкіл. На місці працює поліція.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

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