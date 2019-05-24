У центрі Ліона стався теракт, є постраждалі



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Саморобний вибуховий пристрій вибухнув у годину пік на пішохідній вулиці в Ліоні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що напад у Ліоні – це теракт

В результаті вибуху у центрі Ліона у Франції поранені щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані влади.

Зазначається, що саморобний вибуховий пристрій вибухнув 24 травня у годину пік на пішохідній вулиці близько 18-ї години за місцевим часом.

Неподалік місця вибуху розташовані школи і коледжі – серед поранених є одна дитина.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що напад у Ліоні – це теракт.

Центр міста перекрито, дітей не випускають зі шкіл. На місці працює поліція.

URGENT - Au moins six personnes ont été blessées à la suite d’une explosion survenue vers 17:30 dans une rue piétonne de #Lyon, ce vendredi. Plusieurs sources évoquent un colis piégé (Le Progrès). pic.twitter.com/0sf8JpIEjn — Le Globe (@LeGlobe_info) 24 мая 2019 г.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.