Польща готова обговорити з Ізраїлем і США скандальний закон про нацпам'яті

Польща відкрита на діалог з партнерами про новелізацію закону про нацпам'яті

Керівництво Польщі відкрите на розмови з Ізраїлем і Сполученими Штатами у справі конфлікту, що виник через схвалення парламентом новелізації закону про Інститут національної пам’яті – задекларував голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін. За його словами, ця ситуація для Польщі некорисна і владний табір її не легковажить.



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Інститут національної пам’яті у Варшаві

Польща відкрита на діалог з партнерами про новелізацію закону про нацпам'яті

Керівництво Польщі відкрите на розмови з Ізраїлем і Сполученими Штатами у справі конфлікту, що виник через схвалення парламентом новелізації закону про Інститут національної пам’яті – задекларував голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін.

За його словами, ця ситуація для Польщі некорисна і владний табір її не легковажить.

«Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький почав уже «великий» труд діалогу. Він уже після телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, після заяви, в якій пояснив нашу польську позицію, після зустрічі в місцевості Маркова, де він пояснював цю позицію закордонним журналістам. Прем’єр-міністр створив історично-юридичну групу, яка має почати діалог з ізраїльською стороною. Ми робимо все, що в нашій силі і всі найважливіші особи в польській державі задіяні в пояснення цієї справи. Маємо надію на добру волю наших партнерів в Ізраїлі і США; що вони захочуть слухати наших аргументів, а не розпалювати конфлікт, який не має жодного сенсу і реальних підстав», – сказав Яцек Сасін.

Після схвалення обома палатами парламенту, новелізацію закону про Інститут національної пам’яті передано президентові, який вирішить, чи документ підписати. Згідно з цим законом, хто публічно і всупереч фактам приписує польському народові або польській державі відповідальність або співвідповідальність за злочини, здійснені Третім Рейхом або за інші злочини проти людства, миру та воєнні злочини – йому загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років. Таке ж покаранння передбачено за «разюче применшування відповідальності справжніх винуватців цих злочинів».

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті.