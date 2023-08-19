У Гонконгу помер популярний пес із мемів

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що пес хворіє на лейкемію

У Гонконгу у віці 12 років помер собака Чімс (справжнє імʼя Болці) з мемів. Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram.

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Болці помер 18 серпня у віці 12 років під час операції. Йому проводили торакоцентез – це процедура видалення рідини навколо легенів, а точніше – з області поза легенями, для полегшення стану.

«Не сумуйте, будь ласка. Згадайте радість, яку Болці приніс світу. Cіба-іну з круглою усміхненою мордою, який зміг нас обʼєднати й допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано», – написала власниця.

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Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що пес хворіє на лейкемію. Спершу йому хотіли провести хіміотерапію, однак виявилося запізно.

Болці став світовим мемом влітку 2019 року. Тоді користувач Reddit опублікував невеликий комікс із ним, який назвав «Чімсбургер» (Cheemsburbger). Пізніше собаку почали називати просто Чімс і публікувати меми із зображенням його мордочки.

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