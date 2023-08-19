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У Гонконгу помер популярний пес із мемів

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Гонконгу помер популярний пес із мемів
Болці став світовим мемом влітку 2019 року
фото з відкритих джерел

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що пес хворіє на лейкемію

У Гонконгу у віці 12 років помер собака Чімс (справжнє імʼя Болці) з мемів. Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram.

Болці помер 18 серпня у віці 12 років під час операції. Йому проводили торакоцентез – це процедура видалення рідини навколо легенів, а точніше – з області поза легенями, для полегшення стану.

У Гонконгу помер популярний пес із мемів фото 1

«Не сумуйте, будь ласка. Згадайте радість, яку Болці приніс світу. Cіба-іну з круглою усміхненою мордою, який зміг нас обʼєднати й допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано», – написала власниця.

У Гонконгу помер популярний пес із мемів фото 2

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що пес хворіє на лейкемію. Спершу йому хотіли провести хіміотерапію, однак виявилося запізно.

У Гонконгу помер популярний пес із мемів фото 3

Болці став світовим мемом влітку 2019 року. Тоді користувач Reddit опублікував невеликий комікс із ним, який назвав «Чімсбургер» (Cheemsburbger). Пізніше собаку почали називати просто Чімс і публікувати меми із зображенням його мордочки.

Нагадаємо, у Києві українські військові проходять реабілітацію за допомогою каністерапії.

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У Гонконгу помер популярний пес із мемів
У Гонконгу помер популярний пес із мемів
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