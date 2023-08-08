Помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко

Актор запам'ятався глядачам своєю моновиставою «Кат»

Актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби. Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського національного театру ім. Т. Г. Шевченка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У театральній діяльності актор пройшов весь шлях – від початківця до провідного майстра сцени.

Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко фото з відкритих джерел

Глядачі найбільше запам'ятали Валерія Мойсеєнка за ролями Назара Стодолі з однойменної драми Тараса Шевченка, Осипа Скорика зі «Сватання на Гончарівці» Квітки-Основ'яненка та Боні з оперети Кальмана «Сільва».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ліричне обдарування, прекрасні вокальні дані, легка вдача актора завжди полонили наші серця, а його відповідальне ставлення до професії служило прикладом для молодих акторів. У нашій пам'яті Валерій Мойсеєнко завжди залишиться добрим, мудрим, дотепним», – написали колеги Валерія Мойсеєнка.

Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко фото з відкритих джерел

Також актор запам'ятався своєю моновиставою «Кат», яку переробив з оригіналу Михайла Коцюбинського. Інсценізація саме цього твору стала першою в Україні.