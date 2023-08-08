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Помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
фото з відкритих джерел

Актор запам'ятався глядачам своєю моновиставою «Кат»

Актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби. Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського національного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

У театральній діяльності актор пройшов весь шлях – від початківця до провідного майстра сцени.

Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
фото з відкритих джерел

Глядачі найбільше запам'ятали Валерія Мойсеєнка за ролями Назара Стодолі з однойменної драми Тараса Шевченка, Осипа Скорика зі «Сватання на Гончарівці» Квітки-Основ'яненка та Боні з оперети Кальмана «Сільва».

«Ліричне обдарування, прекрасні вокальні дані, легка вдача актора завжди полонили наші серця, а його відповідальне ставлення до професії служило прикладом для молодих акторів. У нашій пам'яті Валерій Мойсеєнко завжди залишиться добрим, мудрим, дотепним», – написали колеги Валерія Мойсеєнка.

Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
Заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
фото з відкритих джерел

Також актор запам'ятався своєю моновиставою «Кат», яку переробив з оригіналу Михайла Коцюбинського. Інсценізація саме цього твору стала першою в Україні.

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Теги: смерть театр актор

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