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Помер Мігель Фелікс Гальярдо – засновник мексиканського картелю та партнер Пабло Ескобара

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Помер Мігель Фелікс Гальярдо – засновник мексиканського картелю та партнер Пабло Ескобара
Фелікса Гальярдо називали «босом босів» і «хрещеним батьком» мексиканської наркоторгівлі. У 1970–1980-х роках він очолював Гвадалахарський картель
фото: Reuters

Мексиканський наркобарон, який допоміг налагодити наркотрафік із Колумбії до США, помер 15 листопада

У Мексиці помер Мігель Анхель Фелікс Гальярдо – один із найвідоміших наркобаронів в історії країни та засновник Гвадалахарського картелю. Йому було 80 років. Чоловік помер у лікарні міста Гвадалахара після того, як його перевели туди з в'язниці через погіршення стану здоров'я. Причиною смерті стала поліорганна недостатність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Фелікса Гальярдо називали «босом босів» і «хрещеним батьком» мексиканської наркоторгівлі. У 1970–1980-х роках він очолював Гвадалахарський картель, який став однією з найвпливовіших злочинних організацій Мексики. Гальярдо вважали одним із творців сучасної системи наркотрафіку в країні.

Як Гальярдо створив наркоімперію

Мігель Анхель Фелікс Гальярдо народився 1946 року в штаті Сіналоа на північному заході Мексики. Спочатку він працював поліцейським, а згодом став охоронцем місцевого губернатора. Пізніше долучився до наркобізнесу та разом з іншими злочинцями створив Гвадалахарський картель.

Організація налагодила масштабне постачання кокаїну з Колумбії до США. Гальярдо встановив партнерські зв'язки з колумбійськими наркоторговцями, зокрема з Медельїнським картелем Пабло Ескобара. Для перевезення наркотиків через континент злочинці використовували, серед іншого, невеликі літаки.

Вплив картелю зростав завдяки корупційним зв'язкам із представниками правоохоронних органів та місцевої влади. За даними Reuters, хабарі допомагали організації отримувати захист і розширювати незаконну діяльність.

За що наркобарона засудили до 77 років ув'язнення

У 1985 році в Мексиці викрали, катували та вбили агента американського Управління боротьби з наркотиками (DEA) Енріке Кікі Камарену та мексиканського пілота Альфредо Савалу Авелара. Камарена розслідував діяльність наркокартелів і виявив велику плантацію марихуани, пов'язану з угрупованням.

Убивство американського агента спричинило дипломатичну кризу між Мексикою та США. Вашингтон посилив тиск на мексиканську владу, вимагаючи знайти причетних до злочину.

У квітні 1989 року Фелікса Гальярдо заарештували в Гвадалахарі. Спочатку його засудили до 40 років ув'язнення за наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї. У 2017 році суд визнав його винним у викраденні та вбивстві Камарени й пілота та призначив ще 37 років ув'язнення. Сам Гальярдо заперечував свою причетність до цих убивств.

Останні роки наркобарон провів у в'язниці суворого режиму в штаті Халіско. Через погіршення здоров'я його адвокати неодноразово просили дозволити перевести чоловіка під домашній арешт. У 2022 році суд погодився на таке рішення, однак його так і не реалізували. У листопаді 2026 року Гальярдо перевели до приватної лікарні в Гвадалахарі, де він помер 15 листопада.

Як Гальярдо пов'язаний із серіалом «Нарко: Мексика»

Історія Гальярдо та створення Гвадалахарського картелю стали основою одного із сюжетів серіалу Netflix «Нарко: Мексика». У ньому показано, як колишній поліцейський перетворився на одного з найвпливовіших наркоторговців країни, налагодив зв'язки з колумбійськими картелями та опинився в центрі масштабного протистояння з американськими правоохоронцями.

Після арешту Гальярдо його злочинна організація розпалася на окремі угруповання. Одним із картелів, що сформувався після цього поділу, став Сіналоа, який згодом очолив Хоакін «Ель Чапо» Гусман.

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Теги: наркоторговля наркотики Мексика

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Помер Мігель Фелікс Гальярдо – засновник мексиканського картелю та партнер Пабло Ескобара
Помер Мігель Фелікс Гальярдо – засновник мексиканського картелю та партнер Пабло Ескобара
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