У Мексиці поховали у золотій труні одного з найвпливовіших наркобаронів світу

Ель Менчо був лідером картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG), що є одним з основних постачальників кокаїну на ринок США. Його вбили в західному мексиканському штаті Халіско 22 лютого.

У понеділок у мексиканському штаті Халіско відбулася церемонія поховання Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Лідера одного з найкривавіших наркокартелів світу провели в останню путь у передмісті Гвадалахари, місті Сапопан. Похоронна процесія відзначалася особливою розкішшю: тіло засновника угруповання «Нове покоління Халіско» (CJNG) було поміщено у золоту труну, а церемонію супроводжував традиційний оркестр і численна охорона.

Незважаючи на публічність заходу, Генеральна прокуратура Мексики відмовилася офіційно підтверджувати місце поховання, посилаючись на критичні ризики для безпеки. Федеральні чиновники, які на умовах анонімності повідомили деталі, зазначили, що до похоронного бюро приносили гігантські вінки, прикрашені зображеннями півнів – символ, за яким Сервантеса знали в кримінальному світі як «Володаря півнів».

Смерть наркобарона настала внаслідок масштабної військової операції, під час якої він отримав численні вогнепальні поранення у груди та живіт. Разом із лідером картелю в перестрілці з елітною групою мексиканської армії загинули двоє його охоронців. Тіло ідентифікували та провели розтин у Мехіко, після чого передали родичам для поховання. Згідно з процедурою, тіло не піддавали кремації, щоб зберегти можливість проведення додаткових судових експертиз у майбутньому.

Ліквідація Ель Менчо спровокувала хвилю жорстокості, яка охопила понад 20 штатів Мексики. Унаслідок нападів бойовиків картелю та сутичок із силовиками вже загинуло понад 70 осіб. Мексиканська історія знає багато випадків, коли поховання таких осіб ставали об'єктами легенд або містифікацій: тіла викрадали, або ж самі наркобарони виявлялися живими після офіційних звітів про їхню смерть. Наразі уряд продовжує посилене патрулювання в регіоні, намагаючись стримати подальшу ескалацію насильства з боку прихильників убитого лідера.

Як відомо, Немесіо Осегера, колишній поліцейський, який побудував найпотужнішу наркоімперію, був ключовою ціллю для США. За його голову обіцяли 15 млн доларів. Операція Міністерства оборони Мексики відбулася під значним тиском адміністрації Дональда Трампа, яка вимагала від мексиканської влади рішучих кроків у боротьбі з контрабандою фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства.