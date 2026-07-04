Мексиканський наркокартель погрожував гравцям Еквадору перед матчем мундіалю

Еквадор програв Мексиці з рахунком 0:2

Напередодні матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 з Мексикою (2:0) гравці збірної Еквадору отримували погрози від неназваного мексиканського наркокартелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мексиканські ЗМІ.

Як повідомив аргентинський журналіст Едуардо Фейнман, спочатку ця інформація сприймалась ним на рівні чуток, однак згодом вона знайшла своє підтвердження.

«Тема чемпіонату світу досить складна, адже, схоже, вже підтверджено, що були погрози з боку мексиканського картелю на адресу еквадорських гравців. Вони зв’язалися з п’ятьма футболістами, надавши конкретні дані про їхніх родичів в Еквадорі та Мексиці. Вражає.

Їм погрожували, щоб вони програли того дня на стадіоні «Ацтека» проти Мексики. Ось що таке наркокартелі – це вражає. І здається, що вони за будь‑яку ціну хочуть, аби Мексика стала чемпіоном світу у 2026 році», – сказав він.

Наразі ФІФА і Федерація футболу Еквадору (FEF) не коментують цю інформацію.

В 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 Мексика зіграє проти Англії. Матч відбудеться у Мехіко на стадіоні «Ацтека» 6 липня. Початок зустрічі – о 03:00.

Нагадаємо, визначилися всі пари 1/8 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці.

Чемпіонату світу 2026. 1/8 фіналу

Парагвай – Франція

Канада – Марокко

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.