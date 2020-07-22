Помпео анонсував створення міжнародної коаліції для протидії Китаю



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Майк Помпео виступив із заявою проти Китаю після «відвертих» переговорів з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном

Помпео закликав кожну країну, яка «розуміє свободу і демократію і цінує їх», визнати загрозу, яку представляє Китай

Державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Європи цього тижня заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, та звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Помпео виступив із заявою після «відвертих» переговорів з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом у Лондоні 21 липня на фоні загострення напруженості у відносинах з Китаєм через нібито приховування Пекіном початку пандемії коронавірусу, порушень прав людини у країні та звинувачень у кіберпіратстві.

Помпео закликав кожну країну, яка «розуміє свободу і демократію і цінує їх», визнати загрозу, яку представляє Китай.

«Ми сподіваємося, що зможемо створити коаліцію, яка розуміє це», – наголосив Помпео.

Глава Держдепартаменту зазначив, що переговори з Джонсоном були «конструктивними». Обговорювали вони, зокрема, ситуацію у Гонконгу та поширення китайських технологій мобільного зв’язку.

Раніше США закликали уряд Британії заборонити використання технологій китайської компанії Huawei у мережах 5G-зв’язку. Про намір відмовитися від обладнання Huawei Лондон оголосив за кілька днів до візиту Помпео.