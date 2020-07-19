Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії



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Глава Пентагону Марк Еспер закликав зміцнювати НАТО

Еспер назвав Росію світовим порушником спокою

Сполучені Штати повинні працювати з партнерами по НАТО з метою підвищення боєздатності альянсу. Кошти повинні бути спрямовані на стримування противників, в тому числі і Росії.

Про це заявив глава міністерства оборони США Марк Еспер, повідомляє пресслужба Пентагону.

Він нагадав, що США домагаються, щоб союзники і партнери по альянсу витрачали на оборону не менше 2% ВВП.

«Ми досягли великого прогресу в цьому за останні кілька років, але ще більше належить зробити», - сказав він.

За словами Еспера, збільшення витрат НАТО можна тільки вітати, і тепер кошти повинні бути спрямовані на стримування противників.

«Ми повинні стримувати Росію. Ми повинні зміцнювати НАТО і посилювати наших партнерів, чого ми з нетерпінням чекаємо», - зазначив він.

Еспер назвав Росію світовим порушником спокою - вона анексувала Крим, веде війну в Україні, загрожує союзникам по НАТО і направляє війська в Сирію та Лівію.

При цьому, на думку Еспера, РФ є менш складним завданням, ніж Китай, який прагне витіснити США «з регіону і бажано зі світової арени».

Відзначимо, коли Еспер очолив Пентагон, він назвав Росію и Китай стратегічними конкурентами США.

В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі 250 млн доларів «на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України».

При цьому Україна характеризується як «ключовий партнер» США «на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією».

Як повідомлялося, у червні до України надійшла партія ракет до протитанкових комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.

Також нагадаємо, що з 2014 року США надали Україні понад $1,6 млрд допомоги в галузі безпеки.

Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.