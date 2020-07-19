Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії
Еспер назвав Росію світовим порушником спокоюСполучені Штати повинні працювати з партнерами по НАТО з метою підвищення боєздатності альянсу. Кошти повинні бути спрямовані на стримування противників, в тому числі і Росії.
Про це заявив глава міністерства оборони США Марк Еспер, повідомляє пресслужба Пентагону.
Він нагадав, що США домагаються, щоб союзники і партнери по альянсу витрачали на оборону не менше 2% ВВП.
«Ми досягли великого прогресу в цьому за останні кілька років, але ще більше належить зробити», - сказав він.
За словами Еспера, збільшення витрат НАТО можна тільки вітати, і тепер кошти повинні бути спрямовані на стримування противників.
«Ми повинні стримувати Росію. Ми повинні зміцнювати НАТО і посилювати наших партнерів, чого ми з нетерпінням чекаємо», - зазначив він.
Еспер назвав Росію світовим порушником спокою - вона анексувала Крим, веде війну в Україні, загрожує союзникам по НАТО і направляє війська в Сирію та Лівію.
При цьому, на думку Еспера, РФ є менш складним завданням, ніж Китай, який прагне витіснити США «з регіону і бажано зі світової арени».
Відзначимо, коли Еспер очолив Пентагон, він назвав Росію и Китай стратегічними конкурентами США.
В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі 250 млн доларів «на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України».
При цьому Україна характеризується як «ключовий партнер» США «на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією».
Як повідомлялося, у червні до України надійшла партія ракет до протитанкових комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.
Також нагадаємо, що з 2014 року США надали Україні понад $1,6 млрд допомоги в галузі безпеки.
Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.