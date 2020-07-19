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    У світі

    Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії

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    Глава Пентагону Марк Еспер закликав зміцнювати НАТО - Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії
    Глава Пентагону Марк Еспер закликав зміцнювати НАТО

    Еспер назвав Росію світовим порушником спокою

    Сполучені Штати повинні працювати з партнерами по НАТО з метою підвищення боєздатності альянсу. Кошти повинні бути спрямовані на стримування противників, в тому числі і Росії.

    Про це заявив глава міністерства оборони США Марк Еспер, повідомляє пресслужба Пентагону.

    Він нагадав, що США домагаються, щоб союзники і партнери по альянсу витрачали на оборону не менше 2% ВВП.

    «Ми досягли великого прогресу в цьому за останні кілька років, але ще більше належить зробити», - сказав він.

    За словами Еспера, збільшення витрат НАТО можна тільки вітати, і тепер кошти повинні бути спрямовані на стримування противників.

    «Ми повинні стримувати Росію. Ми повинні зміцнювати НАТО і посилювати наших партнерів, чого ми з нетерпінням чекаємо», - зазначив він.

    Еспер назвав Росію світовим порушником спокою - вона анексувала Крим, веде війну в Україні, загрожує союзникам по НАТО і направляє війська в Сирію та Лівію.

    При цьому, на думку Еспера, РФ є менш складним завданням, ніж Китай, який прагне витіснити США «з регіону і бажано зі світової арени».

    Відзначимо, коли Еспер очолив Пентагон, він назвав Росію и Китай стратегічними конкурентами США.

    В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі 250 млн доларів «на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України».

    При цьому Україна характеризується як «ключовий партнер» США «на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією».

    Як повідомлялося, у червні до України надійшла партія ракет до протитанкових комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.

    Також нагадаємо, що з 2014 року США надали Україні понад $1,6 млрд допомоги в галузі безпеки.

    Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.

    США НАТО Китай Пентагон
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