  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Деркач
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як Китай і США підтримують внутрішнього виробника

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    <p>Президент США Дональд Трамп і очільник КНР Сі Цзіньпін</p> - Як Китай і США підтримують внутрішнього виробника

    Президент США Дональд Трамп і очільник КНР Сі Цзіньпін

    Підтримка внутрішнього виробника, це не тільки красиві слова, стрічки і біль в голосі

    Мовою оригіналу

    Любопытный факт из свежей книжки Болтона о Трампе. Как надо поддерживать своего производителя. К сведению тех наших «экспертов» и чиновников, которые за «свободную» торговлю, маму в расход пустят. Правда не свою.

    Трамп став президентом, активно начал «срезать» перекосы во внешней торговле не в пользу США, сложившиеся за последние годы. Причем не взирая на ранее подписанные договоры, страны и лица. Главной мишенью, естественно, стал Китай.

    Который за счет господдержки своих полувоенных компаний размером с полмира каждая и заниженного курса юаня, наколбасил в одном только 2018 году положительное сальдо торговли с Америкой в размере 320 млрд. долл. Начались прямые, очень нудные и тяжелые переговоры между Трампом и Си Цзиньпинем. И шли они ни шатко ни валко, а тут ещё неприятность приключилась. Весной 2018 года две крупнейших китайских компании ZTE и Huawei попали под каток американского правосудия. Засветившись в незаконных поставках телекоммуникационного оборудования в Иран и Северную Корею.

    Их весной 2018 года выбросили с американского рынка, арестовали счета и фактически поставили на грань банкротства. Так вот Си Цзиньпинь отказался вести переговоры с Трампом до тех пор, пока тот не надавил и не заставил снять эти санкции.

    Всего через пару месяцев. Кстати, у Трампа был встречный вопрос такого же рода к Китаю. Он очень просил лично Си Цзиньпиня помочь с увеличением импорта бобовых из Америки. Чтоб американские фермеры на выборах его лучше поддерживали.

    Мораль этого рассказа, думаю, понятна. Поддержка внутреннего производителя, это не только красивые слова, ленточки и боль в голосе. Иногда, а скорее очень часто, в мире работают и такие прямые вещи.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США санкції Китай Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Уляна Супрун
    Уляна Супрун

    Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ