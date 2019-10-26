Помпео: Народ України повинен знати, що Америка його підтримує



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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США втілюють «важливу стратегію» щодо України

За словами Помпео, адміністрація Трампа зробила для України більше, ніж адміністрація його попередника Обами

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що українці мають пам'ятати про американську підтримку.

За словами Помпео, США втілюють «важливу стратегію» щодо України.

«Ми втілюємо важливу стратегію щодо України. Народ України повинен знати, що Америка його підтримує», – сказав він.

Помпео підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа зробила для України більше, ніж адміністрація його попередника Барака Обами.

«Попередня адміністрація відмовлялася надавати оборонні військові системи Україні, залишаючи її незахищеною перед російськими силами, які захопили Крим і Донбас на південному сході України. Ця адміністрація все змінила», – сказав Помпео.

Також він заявив про підтримку американською стороною зусиль українського лідера Володимира Зеленського в аспекті подолання корупції.

«У них новий лідер – пан Зеленський, і ми дуже сподіваємось, що корупцію, яка давно шкодить українській економіці, буде викорінено за його керівництва і що ми зможемо знайти шлях до зменшення конфлікту і щоб дали можливість гордому народу України розкрити свій потенціал», – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Помпео заперечив спроби США тиснути на Україну. За його словами, він ніколи не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися будь-яких дій від Києва в обмін на надання фінансової та військової допомоги.