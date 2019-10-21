«Ніколи не бачив подібного»: Помпео заперечив спроби США тиснути на Україну



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Держсекретар США Майк Помпео

Глава Держдепу не знайшов доказів зв'язку США і України в обмін на допомогу

Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що ніколи не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися будь-яких дій від Києва в обмін на надання фінансової та військової допомоги.

Відповідаючи в інтерв'ю телеканалу ABC на питання про те, чи керувалася адміністрація США таким підходом, Помпео відповів: «Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, в якому я брав участь, рішень щодо того, чи слід надати допомогу за лінією міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії».

«Завжди йшлося про те, якими будуть стратегічні наслідки, чи дійдуть кошти туди, куди слід, чи будуть вони спрямовані куди потрібно в світлі корупції в Україні, як ми можемо гарантувати це. Чи доцільно для нас надавати оборонні озброєння», - сказав Помпео.

Держсекретареві також було поставлено питання про те, чи звітував перед ним про свою діяльність в Україні адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

«Я не обговорюю процеси прийняття рішень всередині адміністрації», - відповів Помпео. Він також нагадав, що «приватні особи часто беруть участь в проведенні американської зовнішньої політики».

Помпео підтвердив, що Джуліані передавав до Вашингтона зібрану ним в Україні інформацію.

«Це правда, я отримав деякі матеріали, що містилися в запечатаному конверті, я передав його відповідальним особам в Держдепартаменті на розгляд. Я ніколи їх не переглядав», - повідомив держсекретар.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.