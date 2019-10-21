  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ніколи не бачив подібного»: Помпео заперечив спроби США тиснути на Україну

    • Розсилка
    Держсекретар США Майк Помпео&nbsp; - «Ніколи не бачив подібного»: Помпео заперечив спроби США тиснути на Україну
    Держсекретар США Майк Помпео 

    Глава Держдепу не знайшов доказів зв'язку США і України в обмін на допомогу

    Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що ніколи не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися будь-яких дій від Києва в обмін на надання фінансової та військової допомоги.

    Відповідаючи в інтерв'ю телеканалу ABC на питання про те, чи керувалася адміністрація США таким підходом, Помпео відповів: «Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, в якому я брав участь, рішень щодо того, чи слід надати допомогу за лінією міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії».

    «Завжди йшлося про те, якими будуть стратегічні наслідки, чи дійдуть кошти туди, куди слід, чи будуть вони спрямовані куди потрібно в світлі корупції в Україні, як ми можемо гарантувати це. Чи доцільно для нас надавати оборонні озброєння», - сказав Помпео.

    Держсекретареві також було поставлено питання про те, чи звітував перед ним про свою діяльність в Україні адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

    «Я не обговорюю процеси прийняття рішень всередині адміністрації», - відповів Помпео. Він також нагадав, що «приватні особи часто беруть участь в проведенні американської зовнішньої політики».

    Помпео підтвердив, що Джуліані передавав до Вашингтона зібрану ним в Україні інформацію.

    «Це правда, я отримав деякі матеріали, що містилися в запечатаному конверті, я передав його відповідальним особам в Держдепартаменті на розгляд. Я ніколи їх не переглядав», - повідомив держсекретар.

    Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.

    США корупція в Україні Дональд Трамп політика документи Україна імпічмент Майк Помпео Держдепартамент США озброєння Рудольф Джуліані Українагейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ