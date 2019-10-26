У РФ відреагували на ноту протесту МЗС України щодо вторгнення контрабандного конвою



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Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на ноту протесту з боку України, після того, як черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова залишила повідомлення для України на своїй сторінці у Facebook.

«У мене пропозиція до МЗС України: спробуйте один раз замість ноти протесту Москві направити гуманітарну допомогу Донбасу», – написала Захарова.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС Катерина Зеленко повідомила, що українське відомство скерувало РФ ноту протесту у зв’язку з черговим конвоєм, який перетнув кордон у напрямку Донбасу. У МЗС України підкреслили, що Росія «не зупиняється і далі порушує міжнародне право».