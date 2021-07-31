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    Понад 20 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів в Бостоні

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    Понад 20 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів в Бостоні

    Постраждалі були доставлені до районних медичних установ

    Понад 20 людей постраждали в результаті зіткнення двох поїздів вуличного метро в американському Бостоні в п'ятницю, 30 липня. Про це повідомляє WWLP.

    Уточнюється, що зіткнення сталося біля Бебкок-стріт, недалеко від Бостона, пізно ввечері.

    Всього в результаті події постраждало 23 людини, і всі вони отримали травми, що не загрожують життю. Постраждалі були доставлені до районних медичних установ.

    У повідомленні наголошується, що населенню міста було рекомендовано утриматися від відвідування району події.

    На даний момент причина зіткнення транспортних засобів не розкривається.

    Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.

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    Теги: метро
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    Понад 20 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів в Бостоні