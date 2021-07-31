Понад 20 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів в Бостоні
Постраждалі були доставлені до районних медичних установ
Понад 20 людей постраждали в результаті зіткнення двох поїздів вуличного метро в американському Бостоні в п'ятницю, 30 липня. Про це повідомляє WWLP.
Уточнюється, що зіткнення сталося біля Бебкок-стріт, недалеко від Бостона, пізно ввечері.
Всього в результаті події постраждало 23 людини, і всі вони отримали травми, що не загрожують життю. Постраждалі були доставлені до районних медичних установ.
У повідомленні наголошується, що населенню міста було рекомендовано утриматися від відвідування району події.
На даний момент причина зіткнення транспортних засобів не розкривається.
Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.