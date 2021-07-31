Понад 20 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів в Бостоні

Постраждалі були доставлені до районних медичних установ

Понад 20 людей постраждали в результаті зіткнення двох поїздів вуличного метро в американському Бостоні в п'ятницю, 30 липня. Про це повідомляє WWLP.

Уточнюється, що зіткнення сталося біля Бебкок-стріт, недалеко від Бостона, пізно ввечері.

Всього в результаті події постраждало 23 людини, і всі вони отримали травми, що не загрожують життю. Постраждалі були доставлені до районних медичних установ.

У повідомленні наголошується, що населенню міста було рекомендовано утриматися від відвідування району події.

На даний момент причина зіткнення транспортних засобів не розкривається.

Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер.