Без реформи та подолання корупції на Укрзалізниці підвищення тарифів нічого не дасть, – нардеп

Рішення підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею – це шлях в нікуди

Через неефективне управління, відсутність реформи та тотальну корупцію Укрзалізниця втрачає мільярди гривень. Тож доки компанія не буде реформована, будь-яке підвищення тарифів не покращить ситуацію на підприємстві. Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

«За останніх декілька років ми бачимо, що хто тільки не керував Укрзалізницею. І сусід з Польщі, який добре грав на гітарі, і виконуючий обов’язки з Сербії. Тобто, систематично призначаються люди, які не мають програми розвитку цієї галузі. А вона надзвичайно важлива, це стратегічна галузь України, прирівняна до військової», – нагадав нардеп у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, рішення підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею – це шлях в нікуди, зважаючи на те, що корупційна складова в компанії тільки за 2020 рік склала 8 мільярдів гривень. Адже проблеми в компанії це не вирішить, а підвищення ляже на плечі усіх українців.

«Підвищення тарифів це хибний шлях. По-перше, немає програми. По-друге, це підвищення перекладеться на плечі населення – незалежно від того, чи це буде сировина, чи конкретний інший вантаж. Більше того: вантажовідправники почнуть шукати інші, альтернативні шляхи доставки цього вантажу», - пояснив Цимбалюк.

Він висловив переконання, що єдиним шляхом вирішення проблем у компанії є реформа, яка дасть змогу розділити залізницю на декілька стратегічних підприємств.

«Слід розділити її на декілька напрямків. Перший – ті, хто займаються пасажирськими перевезеннями. Вони у цілому світі, зокрема в Європі, є дотовані державою. Другий – ті, хто займаються вантажними перевезеннями, і формують реальні, прозорі тарифи. А третє – ті, хто нині обслуговує: залізнична колія, яка на 80% вже зношена, вагони. Це мають бути окремі господарюючі суб’єкти, але в складі державного підприємства», – сказав народний депутат.

Він закликав прем’єр-міністра розібратися з Наглядовою радою, до якої входять іноземці – які, незалежно від збитків УЗ, справно отримують мільйонні зарплати, але не несуть жодної відповідальності за її стан.

«Важливо, щоб прем’єр-міністр, не підводячи в цілому владу, розібрався з цією ситуацією і призначав на посаду керівника Укрзалізниці ту людину, яка захистить програму розвитку галузі», – резюмував Цимбалюк.

Як відомо, Мініфраструктури має намір встановити тарифи для вантажів позакласної групи на діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу, а також збільшити тарифи на вантажі 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 року, і ще на 20,4% – з 01.01.2022 року.

Раніше НПО »Укркокс» звернулося до Міністерства інфраструктури України відкликати Проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів, адже таке рішення економічно необґрунтоване та матиме катастрофічні наслідки для коксохімів України.