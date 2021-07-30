«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через аварію на переїзді

На регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнувся поїзд та вантажний трейлер

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів у напрямку Харків – Київ – Харків через аварію, спричинену зіткненням поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Подія сталася о 02:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки», – йдеться в повідомленні.

Жертв немає. Госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.

Станом на 05:30 очікуються затримки наступних рейсів:

№ 19 Попасна – Київ (до 4 годин);

№ 125 Костянтинівка – Київ (до 4 годин);

№ 26 Київ – Костянтинівка (до 3 годин);

№ 138 Хмельницький – Лисичанськ (до 3 годин).

«Перепрошуємо у пасажирів за затримки, слідкуйте за оновленням інформації», - зазначили в компанії.

До слова, нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

Тим часом народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.

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