Понад півсотні людей загинули внаслідок пожежі в Бангладеш



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Пожежа в житловому будинку у Дацці Фото: Reuters

Кількість жертв може зрости, оскільки пошук все ще триває

У столиці Бангладеш місті Дакка внаслідок пожежі загинуло щонайменше півсотні людей.

Про це повідомляє BBC.

Пожежа спалахнула у середу ввечері 20 лютого у багатоквартирному будинку у старому місті Дакки. Цей будинок частково використовувався як хімічний склад.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа також поширилася на прилеглі будівлі.

«Наразі знайдено 56 тіл. Кількість жертв може зрости, оскільки пошук все ще триває», - розповів представник пожежної служби та цивільної оборони Юліфікар Рахман, повідомляє BBC із посиланням на Reuters.

За попередньою версією, причиною загоряння міг стати газовий балон.

Нагадаємо, у вівторок, 19 лютого, в результаті пожежі в канадському місті Галіфакс загинуло семеро дітей.

Також повідомлялося, що у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно, усі пасажири і персонал були евакуйовані.