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    У світі

    Внаслідок пожежі у Канаді загинуло семеро дітей

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    Зруйнований пожежою будинок у&nbsp;Галіфаксі - Внаслідок пожежі у Канаді загинуло семеро дітей
    Зруйнований пожежою будинок у Галіфаксі
    Фото: CBC News

    Загиблі були дітьми біженців із Сирії, які прибули до Канади в 2017 році

    У вівторок, 19 лютого, в результаті пожежі в канадському місті Галіфакс загинуло семеро дітей.

    Про це повідомляє CBC News.

    Зазначається, що загиблі були дітьми біженців із Сирії, які прибули до Канади в 2017 році.

    Їх батьки були госпіталізовані з множинними опіками.

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    Нагадаємо, вчора вранці у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно, усі пасажири і персонал були евакуйовані.

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