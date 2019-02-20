Внаслідок пожежі у Канаді загинуло семеро дітей



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Зруйнований пожежою будинок у Галіфаксі Фото: CBC News

Загиблі були дітьми біженців із Сирії, які прибули до Канади в 2017 році

У вівторок, 19 лютого, в результаті пожежі в канадському місті Галіфакс загинуло семеро дітей.

Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що загиблі були дітьми біженців із Сирії, які прибули до Канади в 2017 році.

Їх батьки були госпіталізовані з множинними опіками.

Нагадаємо, вчора вранці у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно, усі пасажири і персонал були евакуйовані.