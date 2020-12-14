Pornhub видалив дев'ять млн відео через скандал з контентом насильства та зображення дітей

Від самого початку роботи сайту будь-хто міг створити собі акаунт та завантажувати власні відео

Видалені відео будуть додатково перевірені вже у новому році

Порносайт Pornhub видалив близько дев’яти мільйонів неверифікованих відео зі своєї платформи після скандалу навколо того, що сайт заробляв кошти на контенті з неповнолітніми та сценами насильства. Про це пише VICE.

Там зазначили, що видалили всі відео, які були завантажені не їхніми офіційними партнерами або членами модельної програми Pornhub. Видалені відео будуть додатково перевірені вже у новому році і на основі цієї перевірки їх можуть повернути назад. Від самого початку роботи сайту будь-хто міг створити собі акаунт та завантажувати власні відео.

«У рамках нашої політики щодо заборони неперевірених завантажувачів ми тепер також призупинили весь раніше завантажений контент, який не був створений контент-партнерами або учасниками модельної програми. Це означає, що увесь контент Pornhub надходить від перевірених завантажувачів, а такі платформи, як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat і Twitter, поки не впровадили таку систему», – йдеться у заяві порносайту.

Перед видаленням на сайті було доступно близько 13,5 мільйонів відео, більша частина з яких – з неперевірених джерел. Через деякий час там залишилося лише 4,7 мільйона. Потім ця цифра зросла до 7,2 мільйона, але згодом різко впала до 2 мільйонів. Це означає, що на сайті проводиться активна перевірка усього контенту. Pornhub навіть видалив одне із найбільш популярних любительських відео, яке зібрало понад 29 мільйонів переглядів.

До того ж багато відео на Pornhub навіть не є порнографічними. Туди завантажували різні піратські фільми та мультфільми, а також відео з мемами чи видалені у різних країнах. Наприклад, на Pornhub свого часу завантажували розслідування про російського експрем’єра Дмитра Медведєва «Он вам не Димон» після того, як суд у Росії зобов’язав видалити його з усіх платформ.

Нагадаємо, що 4 грудня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій йшлось, що Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства і неповнолітніми. Одна жінка розповіла журналістам, що знайшла понад 50 роликів на сайті зі своєю 15-річною дочкою після її зникнення, а 19-річна дівчина зазнала жорстоких цькувань у коледжі через злив інтимного відео для хлопця. Ситуація довела її до наркозалежності і спроби суїциду.

Вже 8 грудня Mastercard почав розслідування, а сам сайт заборонив завантажувати на нього відео – тепер це можуть робити тільки партнери та моделі, які заробляють (раніше міг кожен охочий). Разом із тим Pornhub відкинув звинувачення.