Підсумки-2019. Україна випередила Росію за активністю користувачів на PornHub графіка



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Найбільший порносайт у світі Pornhub опублікував статистику за 2019 рік

Від 2017 року Україна піднялася у рейтингу перегляду «дорослого відео» на 11 позицій

Україна знову, як і торік, опинилася на 16-му місці за кількістю переглядів на сайті Pornhub за підсумками року, обігнавши Росію.

Про це повідомляється в блозі Pornhub Insights.

Так, у 2019 році Україна знову потрапила до топ-20 країн за кількістю переглядів роликів на сайті Pornhub. Користувачі з України дивилися контент на сайті частіше, ніж у Таїланді, Росії, Аргентині та Швеції.

Повідомляється, що цього року найпопулярнішим пошуковим запитом став «секс», у той час як до цього найпопулярнішим був запит «аніме». Третє місце за кількістю пошукових запитів як і раніше займає «БДСМ».

Від 2017 року ми піднялися у рейтингу на 11 позицій.

В Україні найбільшою популярністю серед порнозірок користувалася Лана Роудс. За нею Ніколь Еністон та Ельза Жан.

США, як і раніше, залишаються країною з найбільшим щоденним трафіком до Pornhub. Далі йде Японія та Сполучене Королівство Великобританії.

Новачком у топ-20 країн цього року – Таїланд.

У 2019 році в Pornhub завантажили понад 6,83 мільйона нових відео. Це рекордна кількість у порівнянні з минулими роками.

Середня тривалість перегляду роликів зросла на 15 секунд до 10 хвилин 28 секунд.

До слова, у жовтні в мережі опублікували скіншот сторінки з популярного сайту для дорослих Pornhub на якому нардеп Ілля Кива пестить себе в залі Верховної Ради.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива пестив себе в залі Верховної Ради.

Поведінка депутата Киви у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.