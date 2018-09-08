Потужний землетрус сколихнув Філіппіни



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Епіцентр поштовхів знаходився в муніципалітеті Манай на півдні острова

Біля берегів філіппінського острова Мінданао стався землетрус магнітудою 6,4, повідомляє відомство країни щодо попередження стихійних лих.

Геологічна служба США, в свою чергу, називає магнітуду 6,1. Епіцентр поштовхів знаходився в муніципалітеті Манай на півдні острова. Їх джерело залягало на глибині 10 км. За відомостями The Straits Times, багато місцевих жителів покинули свої будинки. CNN Philippines cообщает про евакуацію громадських будівель, таких як місцевий університет і торгові центри, а також про пошкодження їх облицювання. Про жертви і постраждалих відомостей немає.

Загроза цунамі не оголошувалася.

Декількома годинами раніше стався землетрус у провінції Юньнань на південному сході Китаю.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, що стався на півночі Японії 6 вересня, загинули 20 людей і ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.

Джерело: РБК