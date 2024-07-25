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Працевлаштування у Канаді: які фахівці легко знайдуть роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Працевлаштування у Канаді: які фахівці легко знайдуть роботу
Операторів транспорту та устаткування бракує у Канаді
фото із відкритих джерел

Уряд канадської Альберти оприлюднив статистку зайнятості, що включає 500 професій, і виявилось, що великої кількості фахівців бракує

Оприлюднено список сфер однієї з найбільших канадських провінцій, де гостро не вистачає кадрів. Прогноз уряду регіону включає п'ять спеціальностей – володарі відповідних дипломів неодмінно знайдуть собі роботу

Зокрема уряд канадської провінції Альберта оприлюднив статистку зайнятості, що включає 500 професій. Зокрема до топ-5 фахівців, гостро необхідних канадській Альберті, включені: ветеринари, логопеди, фізіотерапевти, медсестри та фармацевти.

Дослідження проводиться кожні три роки та стає орієнтиром для освітніх закладів провінцій. Прогноз для ринку праці зроблено до 2025 року. Професії розділені на кілька категорій: з високим попитом з боку роботодавців, помірно високим, середнім та низьким.

Професії з високим і помірно високим попитом:

Професії в галузі охорони здоров’я, природничі та прикладні науки, а також професії з продажу та обслуговування є основними факторами високого попиту. Зокрема, ці категорії охоплюють 19 професій охорони здоров’я, 10 природничих і прикладних наук і суміжні професії та 10 професій продажу та обслуговування. 

Професії середнього попиту:

У категорії середнього попиту домінуючими професіями є такі професійні групи:

  • Оператори торгівлі, транспорту, устаткування та суміжні професії, загалом це 53 посади.
  • Професії з продажу та обслуговування, які включають 34 професії.
  • Бізнес, фінанси та адміністрація професій, що включає 30 професій.
  • Природничі та прикладні науки та суміжні професії, що охоплює 29 позицій.
  • Професії в освіті, юриспруденції, соціальних, громадських і державних службах, 28 посад.

Професії з низьким попитом:

Більшість із 228 професій із низьким попитом зосереджені у виробництві та комунальному господарстві. Також низьким попитом користуються професії у галузі мистецтва, культури, відпочинку та спорту.

Як пише видання Vancouverok, останні роки серед фахівців, на яких полюють роботодавці, насамперед медики, інженери, аси у сфері продажу. А ось на виробництві та у комунальній сфері конкуренція висока: 228 найменувань спеціальностей увійшли до списку мало затребуваних. 

Нагадаємо, Статистичне управління Канади повідомило, що реальний валовий внутрішній продукт Канади зріс на 0,6% у січні, чому сприяло припинення страйків у державному секторі Квебеку у листопаді та грудні. Проте якщо виміряти валовий внутрішній продукт Канади в цілому, то справи не так вже й погані, але в розрахунку на людину або на душу населення картина виявиться гнітючою.

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Теги: Канада фінанси робота праця населення професії

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