Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку

Міністерство зовнішніх справ РФ заявляє, що діячі, які підпали під санкції, нібито «розпалюють ворожнечу»

Росія заявляє, що запровадила заборони на в’їзд у відповідь на санкції Канади проти керівників, науковців, артистів і спортсменів РФ

Росія заборонила в'їзд 99 громадянам Канади. Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство країни-агресора.

Міністерство зовнішніх справ РФ заявляє, що діячі, які підпали під санкції, нібито «розпалюють ворожнечу». Зазначається, що серед них – парламентарі, чиновники різного рівня, бізнесмени та менеджери компаній військово-промислового комплексу, експерти та керівники медіа, які, за виразом МЗС країни-агресора, забезпечують команді Трюдо «аналітичне та пропагандистське прикриття».

Росія також заявляє, що запровадила заборони на в’їзд у відповідь на санкції Канади проти керівників, науковців, артистів і спортсменів РФ. На думку Кремля, відповідне рішення канадського уряду – це потреба «вислужитися перед Вашингтоном і морально підтримати «владу в Києві».

Нагадаємо, Володимир Зеленський у травні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили оборонну підтримку України. «Тож, ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн. Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, у війні на виснаження, яка ведеться Росією в Україні, важливе значення має підтримка країнами Групи Семи української економіки. Про це заявила Посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Також повідомлялося, що Канада ввела санкції проти 13 високопосадовців, співробітників слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції РФ. У повідомленні на сайті канадського уряду зазначено, що всі особи, які потрапили під обмеження, причетні до жорстокого поводження і смерті політика Олексія Навального.

До слова, 19 червня Київський Безпековий Форум провів спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.