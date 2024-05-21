Якість життя у Канаді стрімко падає: дані дослідження

Якість життя в Канаді демонструє сильне зниження за останні 40 років

Статистичне управління Канади повідомило, що реальний валовий внутрішній продукт Канади зріс на 0,6% у січні, чому сприяло припинення страйків у державному секторі Квебеку у листопаді та грудні.

Агентство додало, що очікує продовження зростання у лютому. За попередніми оцінками, зростання становитиме 0,4% на місяць завдяки зростанню у гірничодобувній промисловості, розробці кар'єрів та видобутку нафти та газу, в обробній промисловості, а також у фінансовому та страховому секторах.

Проте якщо виміряти валовий внутрішній продукт Канади в цілому, то справи не так вже й погані, але в розрахунку на людину або на душу населення картина виявиться гнітючою.

Наприклад, у період з 2000 по 2023 рік Канада посідала друге місце за темпами зростання сукупного ВВП серед країн Великої сімки, але при цьому мала один із найнижчих показників зростання для однієї людини.

Коли в країні спостерігається різке зростання населення, як у Канаді, економісти кажуть, що вимір у розрахунку на людину дає більш повне уявлення про рівень життя, а згідно з новим дослідженням Інституту Фрейзера, цей показник наближається до показників найбільшого падіння за останні 40 років.

У дослідженні Грейді Манро, Джейсона Клеменса та Мілагроса Паласіоса розглядаються три найгірші періоди зниження та відновлення реального ВВП на людину в країні з 1985 року. Йдеться про період між 1989 і 1994 роками, коли спостерігалася рецесія. Також період між 2008 і 2011 роками, що послідував за великою фінансовою кризою, і останній період, що розпочався у 2019 році.

Останній період унікальний тим, що показник ВВП на душу населення відновився на один квартал у середині 2022 року. Потім він відразу почав знижуватися і до кінця 2023 року виявився значно нижчим за ВВП рівня 2019 року. З квітня 2019 року до кінця 2023 року ВВП на душу населення з поправкою на інфляцію впав на три відсотки – з 59,9 до 58,1 тис. канадських доларів. Нижче було у 1989-1992 роках, коли ВВП частку населення впав на 5,3%, і під час фінансової кризи, коли він знизився на 5,2%.

Останній спад триває вже 18 кварталів, що робить його другим за тривалістю за останні 40 років. Найдовше був лише спад з 1989 по 1994 рік, який тривав 21 квартал.

У дослідженні повідомляється, що ВВП на душу населення у четвертому кварталі 2023 року знизився на 0,8%, порівняно з попереднім кварталом, що свідчить про продовження тенденції до зниження.

Раніше Канада зафіксувала зміну середньої зарплатні працівників.