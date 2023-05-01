Правоохоронці затримали віцеголову проросійської партії «Шор» Марину Таубер у Кишиневі

Причиною затримання стало порушення запобіжного заходу

Віцеголову проросійської партії «Шор» Марину Таубер затримали у понеділок у міжнародному аеропорту Кишинева на шляху до Тель-Авіва, через Стамбул. Цю інформацію повідомили телеканалу TV8 джерела в поліції, а пізніше підтвердила Антикорупційна прокуратура Молдови.

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Затримання здійснено на підставі постанови прокурора Антикорупційної прокуратури Молдови.

«Сьогодні вранці Марина Таубер була затримана в міжнародному аеропорту Кишинева на шляху до Тель-Авіва (Ізраїль) через Стамбул (Туреччина). Затримання відбулося на підставі постанови прокурора Антикорупційної прокуратури, також виданої сьогодні, на підставі того, що обвинувачена порушила умови, передбачені застосованим до неї запобіжним заходом (відповідно до ст. 170 Кримінально-процесуального кодексу)», – повідомили в Антикорупційній прокуратурі.

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Слід зазначити, що 1 травня Таубер святкує день народження – їй виповнюється 37 років.

Насправді, незадовго до затримання депутатка опублікувала відеозвернення на своїй сторінці у Facebook, в якому заявила, що знала, що буде затримана, але запланувала виліт за кордон, де їй потрібно буде пройти деякі медичні обстеження.

«Я планувала сьогодні вилетіти за кордон, поїздка була запланована давно. Мені потрібно відвідати лікаря, і я не знала, що щодо мене буде судове засідання у зв'язку зі зміною запобіжного заходу. Хочу повідомити всім, щоб не хвилювалися, я їду на кілька днів і повернуся в четвер вранці, у мене також є зворотний квиток. Мені потрібен цей виїзд, тому що я не мала можливості зробити це раніше і не знала про плани прокуратури», – сказала Таубер.

У липні 2022 року стало відомо, що семеро підозрюваних у справі про незаконне фінансування партії «Шор» залишили Молдову. У прокуратурі після цього заявили, що розслідують витік інформації, завдяки якому підозрювані заздалегідь дізналися про затримання. Однією з підозрюваних у цій справі проходить Марина Таубер. Її підозрюють у підробці фінансових звітів партії та причетності до схеми її незаконного фінансування «кримінальною групою» Ілана Шора.

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28 квітня Антикорупційна прокуратура звернулася до судді з клопотанням про заміну запобіжного заходу у вигляді умовного звільнення під судовий контроль на попередній арешт у зв'язку з порушенням Таубер умов запобіжного заходу. Також у п'ятницю, 28 квітня, адвокат обвинуваченої отримав копію заяви. 29 квітня Таубер вимагав відкласти судове засідання, щоб вона могла поїхати до Ізраїлю.

Враховуючи, що обвинувачена вже кілька разів порушувала умови, поставлені суддями, прокуратура вважала за необхідне затримати її в аеропорту, оскільки існував значний ризик того, що вона сховається від органу карного розшуку. Зазначимо, що представники проросійської партії «Шор» неодноразово організовували антиурядові у Молдові з метою дестабілізувати ситуацію у країні.

Зазначимо, що 13 квітня Апеляційна палата Кишинева засудила депутата-втікача, лідера партії «Шор» Ілана Шора до 15 років в’язниці із конфіскацією майна на 5 мільярдів леїв (понад 270 мільйонів доларів). Також суд заборонив Шору обіймати посади в банківській системі впродовж п'яти років та конфіскував його активи на користь держави.

У 2015 році Ілана Шора засудили у справі про «крадіжку мільярда» до 7,5 року ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Справа перебувала на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Слухання багаторазово відтерміновували. У 2019 році Ілан Шор виїхав з Молдови. За деякими даними, наразі він перебуває в Ізраїлі.

Нагадаємо, що 30 квітня на кордоні з Придністров'ям відбулася акція проти режиму Тирасполя. Молдованські активісти влаштували акцію протесту біля незаконних пропускних пунктів на в'їзді в окуповане Придністров'я. Вони вимагали прибрати блокпости окупантів.