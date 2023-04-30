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На кордоні з Придністров'ям відбулася акція проти режиму Тирасполя

Софія Сидоренко
glavcom.ua
На кордоні з Придністров'ям відбулася акція проти режиму Тирасполя
Активістка на так званому кордоні з Придністров'ям з плакатом
фото: glavcom.ua

На так званому кордоні з Придністров'ям відбулася протестна акція

У Молдові вперше за довгий час пройшла акція проти режиму Тирасполя. 

Молдованські активісти влаштували акцію протесту біля незаконних пропускних пунктів на в'їзді в окуповане Придністров'я. Вони вимагали прибрати блокпости окупантів. 

Акцію анонсував житель Придністров'я Григорій Федоров, який вийшов з плакатом «МДБ (міністерство державної безпеки – Главком) тероризує мою сім'ю», а також активістка з Кишинева Діана Дерев'янко, яка з початку повномасштабного вторгнення організовує щоденні мітинги біля російського посольства на підтримку України. 

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фото: glavcom.ua

Учасники протесту прибули до так званого кордону з Придністров'ям з плакатами, на яких були написи «Право на свободу пересування право кожного громадянина», «Якщо мовчатимемо, наша свобода буде обмежена на порозі». 

«Молдова та Придністров'я – це одна країна. Не повинно бути ніяких кордонів», –  заявила Дерев'янко.

Активісти також намагалися пройти на території КПП, проте їм це не вдалося.

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Теги: Молдова акція активісти

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